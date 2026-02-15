Lärm dringt aus Magdeburger Mehrfamilienhaus, plötzlich steht Wohnung in Flammen
Magdeburg - In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr in den Magdeburger Osten ausrücken: Eine Wohnung brannte in einem Mehrfamilienhaus.
Zeugen sagten aus, dass sie großen Krach aus der betroffenen Wohnung hörten, wenig später fuhr die Feuerwehr vor.
In der Wohnung im Stadtteil Cracau war ein Polstermöbelstück aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.
Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer, bevor es auf umliegende Wohnung übergreifen konnte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Über die Ausmaße des Schadens konnten die Beamten noch keine Auskunft geben.
Die genaue Brandursache ist unklar und wird ermittelt. Hinweise zu der Tat oder tatverdächtigen Person nimmt die Polizei unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24