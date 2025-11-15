Brandstiftung in Prester? Feuerwehr muss zwei verlassene Objekte löschen

Magdeburg - Am frühen Samstagmorgen sorgte im Magdeburger Stadtteil Prester ein Feuer für Aufregung.

Durch das schnelle Eingreifen waren die Flammen schnell gelöscht. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Dort haben gegen 2.35 Uhr zwei verlassene Objekte gebrannt, teilte Brandamtsrat Steffen Kaden gegenüber TAG24 mit.

Es handelte sich dabei um zwei Gartenlauben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte haben beide bereits im Vollbrand gestanden, hieß es.

Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Flammen waren innerhalb kürzester Zeit gelöscht.

Jetzt hat die Polizei weitere Ermittlungen übernommen und soll klären, wie es zu dem Brand kommen konnte.