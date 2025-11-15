Brandstiftung in Prester? Feuerwehr muss zwei verlassene Objekte löschen

Am Samstag musste die Feuerwehr in Magdeburg einen Brand im Stadtteil Prester löschen. Zwei Objekte standen vollständig in Flammen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am frühen Samstagmorgen sorgte im Magdeburger Stadtteil Prester ein Feuer für Aufregung.

Durch das schnelle Eingreifen waren die Flammen schnell gelöscht. (Symbolbild)
Durch das schnelle Eingreifen waren die Flammen schnell gelöscht. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Dort haben gegen 2.35 Uhr zwei verlassene Objekte gebrannt, teilte Brandamtsrat Steffen Kaden gegenüber TAG24 mit.

Es handelte sich dabei um zwei Gartenlauben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte haben beide bereits im Vollbrand gestanden, hieß es.

Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Flammen waren innerhalb kürzester Zeit gelöscht.

Jetzt hat die Polizei weitere Ermittlungen übernommen und soll klären, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehren aus Prester, Pechau und Randau-Calenberge am Einsatz beteiligt.

