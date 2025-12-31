Was macht Ihr an Silvester? Hier sind coole Events in Magdeburg
Magdeburg - Habt Ihr wieder bis auf die letzte Sekunde gewartet, um Silvesterpläne zu machen? Kein Problem! TAG24 gibt Euch einen Überblick über alle Events in Magdeburg, mit denen Ihr ins neue Jahr starten könnt.
Shows
Insel Theater - Es ist DER Silvester-Klassiker schlechthin - und dieses Jahr könnt Ihr ihn Euch auf der Bühne anschauen. Das Insel Theater zeigt am Mittwoch gleich fünf Vorstellungen von "Dinner for One". Mit Miss Sophie und ihrem beschwipsten Butler startet Ihr lustig ins neue Jahr. Für die 23-Uhr-Vorstellung inklusive Büfett, Getränken und DJ sind noch wenige Karten für 120 Euro verfügbar. Die anderen vier Vorstellungen sind bereits ausverkauft, Restkarten können aber erfragt werden.
Theater Grüne Zitadelle - Auch das Theater Grüne Zitadelle hat bei der "Kunterbunten Silvestershow" ein witziges und abwechslungsreiches Programm für Euch in petto. Zwar sind die Tickets im Vorverkauf ausverkauft, Restkarten können aber per Mail oder telefonisch erfragt werden.
Party
Wer ins neue Jahr tanzen möchte, hat eine große Auswahl an Partys:
- Silvester in der Festung Mark ab 20 Uhr - Musik aus allen Jahrzehnten - Restkarten im Vorverkauf für 45 Euro (inkl. Sekt und Mitternachtssnack)
- Silvesterparty im Café Treibgut ab 21 Uhr - Musik aus allen Jahrzehnten - Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse für 150 Euro (inkl. Getränke, Büffet & Feuerwerk)
- Hippie New Year im Flower Power ab 19 Uhr - mit DJ Phil - Eintritt frei
- Die Nacht der guten Vorsätze in der Insel der Jugend ab 23 Uhr - Musik auf drei Floors - Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse
- Silvester-Singleparty im Prinzzclub - Speed-Dating und Flying-Sushi-Dinner - Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 39 Euro (inkl. Begrüßungsgetränk)
- Color Bang im Boys'n'Beats ab 23 Uhr - Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 10 Euro
- Happy New Year Party in der Buttergasse ab 21 Uhr - Musik von Toni Winter und DJ Seth - Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse in unterschiedlichen Preiskategorien ab 35 Euro (inkl. Essen und Getränke)
- Silvester im Deep 2.0 ab 22 Uhr - Clubsounds mit House und Techno von FM Stroemer und DOM338 vs. SCRIN - Eintritt frei
Zirkus
Max-Wille-Messeplatz - Ihr und Eure Kinder haben noch keine Pläne für Mittwochnachmittag? Auf dem Messeplatz auf der Elbinsel steht noch bis zum 7. Januar der Magdeburger Weihnachtscircus!
Artisten, dressierte Tiere und Clowns laden zu einer Silvester-Familienshow um 16 und 19.30 Uhr ein. Bei dieser zahlen Erwachsene Kinderpreise! Tickets gibt es ab 20 Euro online.
Egal, wofür Ihr Euch zum Jahreswechsel entscheidet - ob Show, Party oder einen gemütlichen Abend Zuhause - TAG24 wünscht Euch einen angenehmen Start ins Jahr 2026!
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/paul_busch_circus, Annemarie Aldag/NDR/dpa, 123RF/deniskalinichenko