Was macht Ihr an Silvester? Hier sind coole Events in Magdeburg

Magdeburg - Habt Ihr wieder bis auf die letzte Sekunde gewartet, um Silvesterpläne zu machen? Kein Problem! TAG24 gibt Euch einen Überblick über alle Events in Magdeburg , mit denen Ihr ins neue Jahr starten könnt.

Insel Theater - Es ist DER Silvester-Klassiker schlechthin - und dieses Jahr könnt Ihr ihn Euch auf der Bühne anschauen. Das Insel Theater zeigt am Mittwoch gleich fünf Vorstellungen von "Dinner for One". Mit Miss Sophie und ihrem beschwipsten Butler startet Ihr lustig ins neue Jahr. Für die 23-Uhr-Vorstellung inklusive Büfett, Getränken und DJ sind noch wenige Karten für 120 Euro verfügbar. Die anderen vier Vorstellungen sind bereits ausverkauft, Restkarten können aber erfragt werden.

Theater Grüne Zitadelle - Auch das Theater Grüne Zitadelle hat bei der "Kunterbunten Silvestershow" ein witziges und abwechslungsreiches Programm für Euch in petto. Zwar sind die Tickets im Vorverkauf ausverkauft, Restkarten können aber per Mail oder telefonisch erfragt werden.