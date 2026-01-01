Schlimmer Brand in der Altstadt: Schaden ist höher als gedacht
Magdeburg - Ein Riesen-Brand in der Magdeburger Altstadt hielt die Einsatzkräfte am Dienstag auf Trab. Jetzt ist klar: Der Schaden fällt wesentlich größer aus als angenommen.
Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1,5 Millionen Euro. Ursprünglich war von etwa 300.000 Euro die Rede.
Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr hatte das Mehrfamilienhaus in der Sternstraße Feuer gefangen. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand, nach dem Brand ist der Dachstuhl des mehrstöckigen Hauses allerdings einsturzgefährdet und alle Wohnungen derzeit nicht bewohnbar.
Die Stadt wolle demnach Notunterkünfte für die Betroffenen stellen.
Der Vorfall zog einen 16-stündigen Großeinsatz mit etwa 150 Einsatzkräften nach sich, teilte die Feuerwehr mit. Die Magdeburger Kameraden wurden durch Kollegen aus Braunschweig (Niedersachsen) unterstützt.
Erst am Silvestertag um 10.30 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden.
Titelfoto: Feuerwehr Magdeburg