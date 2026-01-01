Schlimmer Brand in der Altstadt: Schaden ist höher als gedacht

Magdeburg - Ein Riesen-Brand in der Magdeburger Altstadt hielt die Einsatzkräfte am Dienstag auf Trab. Jetzt ist klar: Der Schaden fällt wesentlich größer aus als angenommen.

Ein Mehrfamilienhaus brannte in der Magdeburger Altstadt. © Feuerwehr Magdeburg

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1,5 Millionen Euro. Ursprünglich war von etwa 300.000 Euro die Rede.

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr hatte das Mehrfamilienhaus in der Sternstraße Feuer gefangen. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, nach dem Brand ist der Dachstuhl des mehrstöckigen Hauses allerdings einsturzgefährdet und alle Wohnungen derzeit nicht bewohnbar.

Die Stadt wolle demnach Notunterkünfte für die Betroffenen stellen.