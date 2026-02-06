Einmalig in Deutschland: Schüler können jetzt direkt zur Berufsfeuerwehr

Magdeburg - Per dualer Ausbildung können Schülerinnen und Schüler in Zukunft nach ihrem Abschluss direkt bei der Berufsfeuerwehr in Magdeburg starten. Das sei ein landesweit einzigartiges Projekt.

Schüler können nach ihrem Abschluss ab sofort direkt bei der Magdeburger Berufsfeuerwehr anfangen. © Isabelle Wiermann/TAG24

Demnach kann ab 1. Oktober mit der neuen Ausbildung begonnen werden. Es seien zehn Ausbildungsplätze vorgesehen, erklärten Magdeburgs Oberbürgermeisterin, Simone Borris (63, parteilos), und der Geschäftsführer des Bildungsträgers SBH Nord-Ost, Wilfried Göbel.

So will die Feuerwehr besser Nachwuchs finden, hieß es. Die Ausbildung werde insgesamt drei Jahre dauern und sei eine Kombination aus 18 Monaten handwerklich-technischer Grundqualifizierung und gleich langem feuerwehrtechnischem Vorbereitungsdienst. Innerhalb der Ausbildung sollen die angehenden Feuerwehrleute auch ihren Führerschein machen.

Für das Projekt hatte das Innenministerium unter anderem die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der Feuerwehr geändert. Bislang war eine Ausbildung als Brandmeister-Anwärter nur mit einer vorher abgeschlossenen Berufsausbildung möglich.