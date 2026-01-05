Nach Großfeuer in der Altstadt: Zustand des Hauses fordert Ermittler heraus

Magdeburg - Einen Tag vor Silvester brannte in Magdeburg das Obergeschoss eines Wohnhauses in der Sternstraße . Jetzt waren erste Brandermittler und Gutachter vor Ort.

Das Obergeschoss des Gebäudes stand Ende Dezember lichterloh in Flammen. © Screenshot/Instagram/feuerwehr.magdeburg

Das Feuer sorgte damals für einen Feuerwehreinsatz von 16 Stunden. In dieser Zeit wurde das Gebäude stark in Mitleidenschaft gerissen.

Dies haben auch ein Statiker, mehrere Brandermittler und die Feuerwehr am vergangenen Freitag einsehen müssen.

Wie das Polizeirevier Magdeburg aktuell berichtet, konnten die geplanten Begehungen und Analysen dabei nicht vollständig durchgeführt werden.

Unter anderem sollte der Ursprung des Brandes herausgefunden und dokumentiert werden.

Weil die Bausubstanz des Gebäudes erheblich beeinträchtigt wurde, gestalten sich die Arbeiten schwieriger als gedacht.