Gartenlaube brennt am Neustädter See: 10.000 Euro Schaden!

Magdeburg - Schwerer Brand im Magdeburger Norden: Am Freitagmittag brannte eine Gartenlaube lichterloh. Der Sachschaden ist enorm.

Die Gartenlaube in der Nähe des Neustädter Sees fing in den Mittagsstunden aus bislang unbekannter Ursache Feuer.

Die Kameraden der Feuerwehr gingen schnell gegen die Flammen vor und konnten den Brand zügig löschen.

Wie das Polizeirevier Magdeburg am Sonntag mitteilte, wurde die Laube dennoch so stark beschädigt, dass sie jetzt nicht mehr nutzbar ist.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird aber auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.