Nach schlimmem Brand in der Altstadt: Jetzt bitten Bewohner um Hilfe
Magdeburg - Der furchtbare Brand in der Magdeburger Altstadt zerstörte nicht nur ein Wohnhaus, sondern auch das Hab und Gut der Bewohner. Vier von ihnen bitten nun um Spenden.
Johanna, Chip, Anastasia und Dean waren Bewohner der Sternstraße. Doch das Dach ihres Wohnhauses brannte kurz vor dem Jahreswechsel komplett ab. Die Wohnung wurde weitgehend zerstört und ist seitdem nicht mehr bewohnbar.
"Während wir relativ schnell evakuiert werden konnten, harrte unser Kater Cheeto über 16 Stunden lang in dem brennenden Haus aus", schreiben die vier auf der Spenden-Website "GoFundMe".
Zwar geht es dem Vierbeiner den Umständen entsprechend gut, doch seine Besitzer stehen jetzt komplett ohne Eigentum da.
"Klar ist, dass wir nie wieder in unsere Wohnungen zurückkehren können und dass unsere Möbel, Kleidung, Technik, Musikinstrumente und andere Besitztümer dem Löschwasser und dem starken Rauch zum Opfer gefallen sind."
Betroffene vom Brand in der Sternstraße: "Wir haben nur, was wir am Körper trugen"
"Wir haben nur, was wir am Körper trugen, und keine Ahnung, wie es weitergehen soll", verkünden die Betroffenen die schlimme Nachricht.
Zwar konnte die Gruppe übergangsweise anderweitig unterkommen und ist dafür auch sehr dankbar.
"Aber vor uns stehen unglaublich viele Aufgaben, die mit hohen Kosten verbunden sein werden. Wir können diese Aufgaben und Kosten unmöglich alleine stemmen", heißt es auf der Spendenseite.
Für Johanna, Chip, Anastasia, Dean und Kater Cheeto sind bis jetzt schon gut 17.800 Euro zusammengekommen.
Der Brand in der Magdeburger Sternstraße brach in den Abendstunden des 31. Dezembers aus. Es folgte ein stundenlanger Großeinsatz der Feuerwehr. Der Sachschaden ist enorm und wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen immer noch.
Titelfoto: Feuerwehr Magdeburg