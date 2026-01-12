Nach schlimmem Brand in der Altstadt: Jetzt bitten Bewohner um Hilfe

Magdeburg - Der furchtbare Brand in der Magdeburger Altstadt zerstörte nicht nur ein Wohnhaus, sondern auch das Hab und Gut der Bewohner. Vier von ihnen bitten nun um Spenden.

Nach einem verheerenden Brand in der Magdeburger Sternstraße ist das Wohnhaus unbewohnbar. © Feuerwehr Magdeburg

Johanna, Chip, Anastasia und Dean waren Bewohner der Sternstraße. Doch das Dach ihres Wohnhauses brannte kurz vor dem Jahreswechsel komplett ab. Die Wohnung wurde weitgehend zerstört und ist seitdem nicht mehr bewohnbar.

"Während wir relativ schnell evakuiert werden konnten, harrte unser Kater Cheeto über 16 Stunden lang in dem brennenden Haus aus", schreiben die vier auf der Spenden-Website "GoFundMe".

Zwar geht es dem Vierbeiner den Umständen entsprechend gut, doch seine Besitzer stehen jetzt komplett ohne Eigentum da.

"Klar ist, dass wir nie wieder in unsere Wohnungen zurückkehren können und dass unsere Möbel, Kleidung, Technik, Musikinstrumente und andere Besitztümer dem Löschwasser und dem starken Rauch zum Opfer gefallen sind."