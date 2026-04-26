Feuer in Stadtfeld Ost! 25 Menschen in der Nacht evakuiert

Magdeburg - Blaulicht und Sirenen in Stadtfeld Ost! Am späten Samstagabend brannten dort Garagen zwischen Mehrfamilienhäusern.

Die Magdeburger Feuerwehr rückte am Samstagabend nach Stadtfeld Ost aus. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 23.15 Uhr wurde die Magdeburger Feuerwehr nach Stadtfeld Ost alarmiert: Vor Ort zeigte sich, dass mehrere Häuser gefährdet waren.

Drei Garagen im Hinterhof hatten aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen und die Flammen beschädigten die Fassaden der Häuser schwer.

Die Fenster bis in das erste Obergeschoss platzten, teilte die Magdeburger Feuerwehr mit.

Die Kameraden gingen schnell ans Werk und konnten die Ausbreitung des Feuers verhindern. Das betroffene Haus wurde anschließend mehrfach kontrolliert und ausgelüftet.

25 Personen wurden erfolgreich von der Feuerwehr evakuiert, verletzt wurde niemand.