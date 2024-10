16.10.2024 06:46 Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Doppelhaus steht in Flammen!

In Magdeburg ist am Dienstag ein Doppelhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Dienstagabend kam es im Magdeburger Stadtteil Beyendorf-Sohlen zum Brand eines Doppelhauses. Eine der Haushälften geriet in Vollbrand und ist nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Brand kurz vor 19 Uhr gemeldet. Zunächst sei das Feuer unter einem Carport ausgebrochen, bevor es auf das Haus überging. Eine der beiden Haushälften geriet hierbei in Vollbrand und ist nicht mehr bewohnbar. Während der eingeleiteten Löscharbeiten veröffentlichte die Leitstelle eine Gefahrenmeldung wegen Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung. Magdeburg Crime Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei fasst Baustellen-Diebe auf frischer Tat Anwohner wurden aufgefordert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zwischenzeitlich wurde beim ÖPNV auch der Betrieb der Linie 66 eingestellt. Menschen sollen glücklicherweise nicht verletzt worden sein. Laut dem MDR soll jedoch eine Katze vermisst werden. Die Brandursache und die genaue Schadenhöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Gegen etwa 21.30 Uhr wurde die Gefahrenmeldung wieder aufgehoben. Auch der Linienbetrieb wurde wieder aufgenommen.

