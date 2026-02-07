 637

Großbrand in Magdeburg: Feuerwehr löscht leerstehendes Gebäude

Großbrand an der Schönebecker Straße in Magdeburg!

Von Malte Kurtz

Magdeburg - Großbrand an der Schönebecker Straße in Magdeburg!

Die Feuerwehr Magdeburg löscht derzeit in leerstehendes Gebäude im Stadtteil Buckau. (Symbolbild)
Die Feuerwehr Magdeburg löscht derzeit in leerstehendes Gebäude im Stadtteil Buckau. (Symbolbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Seit circa 0.47 Uhr brennt dort ein leerstehendes Gebäude in voller Ausdehnung, wie die Leitstelle Magdeburg am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort, um die Flammen zu löschen. Zudem sind zwei Messfahrzeuge im Einsatz, um eine Gefahr durch Rauchgase für die Bevölkerung auszuschließen.

Derzeit laufen vor Ort die Restlöscharbeiten, wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 erklärte. Es wird damit gerechnet, dass der Feuerwehreinsatz in zwei bis drei Stunden (Stand: 7.45 Uhr) abgeschlossen werden kann.

Tauwetter sorgt in Sachsen-Anhalt für gefährliche Bedingungen
Magdeburg Wetter Tauwetter sorgt in Sachsen-Anhalt für gefährliche Bedingungen

Die Brandursache ist derweil noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau voll gesperrt.

Die Linie 2 musste zwischenzeitlich umgeleitet werden, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten. Gegen 7 Uhr war die Strecke jedoch wieder freigegeben und die Linie konnte wieder in normaler Linienführung verkehren.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Feuerwehreinsatz: