Großbrand in Magdeburg: Feuerwehr löscht leerstehendes Gebäude
Magdeburg - Großbrand an der Schönebecker Straße in Magdeburg!
Seit circa 0.47 Uhr brennt dort ein leerstehendes Gebäude in voller Ausdehnung, wie die Leitstelle Magdeburg am frühen Samstagmorgen mitteilte.
Insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort, um die Flammen zu löschen. Zudem sind zwei Messfahrzeuge im Einsatz, um eine Gefahr durch Rauchgase für die Bevölkerung auszuschließen.
Derzeit laufen vor Ort die Restlöscharbeiten, wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 erklärte. Es wird damit gerechnet, dass der Feuerwehreinsatz in zwei bis drei Stunden (Stand: 7.45 Uhr) abgeschlossen werden kann.
Die Brandursache ist derweil noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau voll gesperrt.
Die Linie 2 musste zwischenzeitlich umgeleitet werden, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten. Gegen 7 Uhr war die Strecke jedoch wieder freigegeben und die Linie konnte wieder in normaler Linienführung verkehren.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa