Großbrand in Magdeburg: Feuerwehr löscht leerstehendes Gebäude

Magdeburg - Großbrand an der Schönebecker Straße in Magdeburg !

Die Feuerwehr Magdeburg löscht derzeit in leerstehendes Gebäude im Stadtteil Buckau. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Seit circa 0.47 Uhr brennt dort ein leerstehendes Gebäude in voller Ausdehnung, wie die Leitstelle Magdeburg am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort, um die Flammen zu löschen. Zudem sind zwei Messfahrzeuge im Einsatz, um eine Gefahr durch Rauchgase für die Bevölkerung auszuschließen.

Derzeit laufen vor Ort die Restlöscharbeiten, wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 erklärte. Es wird damit gerechnet, dass der Feuerwehreinsatz in zwei bis drei Stunden (Stand: 7.45 Uhr) abgeschlossen werden kann.

Die Brandursache ist derweil noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau voll gesperrt.