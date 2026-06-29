Großbrand in Rothensee: Magdeburger sollen Fenster schließen
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Magdeburg – Im Industriegebiet Magdeburg-Rothensee ist ein großes Feuer ausgebrochen. Über Warn-Apps wie NINA oder Katwarn wurden entsprechende Meldungen veröffentlicht.
Im Bereich des Müllheizkraftwerks (MHKW) kann es deshalb zu unangenehmem Geruch kommen, teilte die Stadt Magdeburg in einer Warnmeldung mit.
Eine Gesundheitsgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht.
Dennoch werden Anwohner vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten vorerst ausgeschaltet bleiben. Sobald die Gefahr vorüber ist, will die Stadt erneut informieren.
Titelfoto: Screenshot/Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe