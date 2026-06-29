Großbrand in Rothensee: Magdeburger sollen Fenster schließen

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In Magdeburg-Rothensee ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen sollen in der Nähe des Müllheizkraftwerkes lodern.

Von Robert Lilge

Magdeburg – Im Industriegebiet Magdeburg-Rothensee ist ein großes Feuer ausgebrochen. Über Warn-Apps wie NINA oder Katwarn wurden entsprechende Meldungen veröffentlicht.

In Magdeburg-Rothensee ist ein Feuer in der Nähe des Müllheizkraftwerks ausgebrochen.
In Magdeburg-Rothensee ist ein Feuer in der Nähe des Müllheizkraftwerks ausgebrochen.  © Screenshot/Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Im Bereich des Müllheizkraftwerks (MHKW) kann es deshalb zu unangenehmem Geruch kommen, teilte die Stadt Magdeburg in einer Warnmeldung mit.

Eine Gesundheitsgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht.

Dennoch werden Anwohner vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten vorerst ausgeschaltet bleiben. Sobald die Gefahr vorüber ist, will die Stadt erneut informieren.

Titelfoto: Screenshot/Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

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