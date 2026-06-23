Brand in Magdeburger Mehrfamilienhaus: Wer hat den Flur angezündet?

Magdeburg - Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr in den Magdeburger Südwesten ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus hatte es gebrannt.

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Reform aus. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 5.45 Uhr bemerkte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Werner-Seelenbinder-Straße im Stadtteil Reform, dass sich im Flur ein Brand gebildet hatte und rief die Feuerwehr.

Die Kameraden waren schnell vor Ort und konnten die Flammen löschen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Verletzt wurde niemand. Durch die schwere Hitzeentwicklung und die Verrußung entstand allerdings ein Sachschaden von über 10.000 Euro, das Mehrfamilienhaus ist aber weiterhin bewohnbar.

Brandstiftung könne derzeit als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.