Flammen greifen auf Magdeburger Mehrfamilienhaus über: Wer hat hier Tonnen angezündet?

Magdeburg - Den Feuerteufeln auf der Spur: Am Donnerstagvormittag zündete jemand Mülltonnen im Magdeburger Zentrum an. Der Brand breitete sich aus.

Am Donnerstag brannte es in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus! (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 10.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Ackerstraße im Stadtteil Leipziger Straße alarmiert: In einem Müllraum eines Mehrfamilienhauses brannte es!

Bislang unbekannte Personen sollen mehrere Papiermülltonnen angezündet haben. Die Flammen griffen schnell auf das Gebäude über.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde das Haus vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei sperrte den Brandort ab und nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. Brandstiftung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.