Dunkle Rauchsäule über Magdeburg: Dachstuhlbrand richtet hohen Schaden an

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt hat am Samstagmorgen ein Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile ausbreiten.

Durch das Feuer entstand über Magdeburg eine von weiten sichtbare Rauchsäule. © Feuerwehr Magdeburg

Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 5.22 Uhr in den Siedlerweg gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine sichtbare schwarze Rauchsäule am Himmel zu erkennen, hieß es.

Vor Ort eingetroffen, gab es die erste Erleichterung. Der Bewohner des betroffenen Gebäudes konnte sich bereits eigenständig in Sicherheit bringen.

Auch die Anwohner der benachbarten Häuser mussten ihre Wohnungen während der Löscharbeiten verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei niemand verletzt.

Etwa eine Stunde nach Beginn des Einsatzes konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr blieb der Brand auf einen Gebäudeteil beschränkt. Ein noch größerer Schaden konnte so verhindert werden.