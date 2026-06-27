Dunkle Rauchsäule über Magdeburg: Dachstuhlbrand richtet hohen Schaden an
Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt hat am Samstagmorgen ein Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile ausbreiten.
Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 5.22 Uhr in den Siedlerweg gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine sichtbare schwarze Rauchsäule am Himmel zu erkennen, hieß es.
Vor Ort eingetroffen, gab es die erste Erleichterung. Der Bewohner des betroffenen Gebäudes konnte sich bereits eigenständig in Sicherheit bringen.
Auch die Anwohner der benachbarten Häuser mussten ihre Wohnungen während der Löscharbeiten verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei niemand verletzt.
Etwa eine Stunde nach Beginn des Einsatzes konnte "Feuer aus" gemeldet werden.
Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr blieb der Brand auf einen Gebäudeteil beschränkt. Ein noch größerer Schaden konnte so verhindert werden.
Im Einsatz waren unter anderem Kräfte der Feuerwachen Nord und Süd, die Freiwillige Feuerwehr Rothensee, Helfer des Katastrophenschutzes, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf rund 150.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Feuerwehr Magdeburg