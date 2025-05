Küchenbrand in Reform: Mutter auf Balkon gefangen, Kleinkind verletzt

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Reform wurde am frühen Samstagabend ein Kleinkind bei einem Küchenbrand verletzt.

Die Kameraden der Feuerwehr retteten das Kind aus der stark verrauchten Wohnung. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Gegen etwa 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr Magdeburg zu einem Einsatz in einer Wohnung im Kirschweg gerufen. Hier hatte angebranntes Essen für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Beim Eintreffen der Kameraden befand sich die Mutter des eineinhalbjährigen Kindes auf dem Balkon im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Das Kleinkind war zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte die Frau aufgrund der verschlossenen Balkontür nicht zurück in die Wohnung.

Die Einsatzkräfte machten sich sofort an die Rettung des hilflosen und verletzten Sprösslings, im Anschluss wurde auch die Mutter in Sicherheit gebracht. Die beiden wurden mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.