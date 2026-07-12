Dreister Überfall vor Supermarkt: Polizei schnappt Geldbörsen-Räuber

Magdeburg - Ein harmloser Einkauf endete für einen Mann im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt am Freitagnachmittag mit einem fiesen Raub.

Eine erste Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Später schlugen die Ermittler trotzdem zu. (Symbolbild) © Bildmontage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Gegen 15 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Magdeburg über die Tat informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Opfer in einem Markt einkaufen und wollte im Anschluss seinen Einkaufswagen zurück zum Stellplatz bringen.

Hierbei bemerkte er, wie ein Mann von hinten in seine Jackentasche griff, in der sich sein Portemonnaie befand.

Als der Geschädigte versuchte, den Diebstahl zu verhindern, stieß der Täter ihn zu Boden, klaute die Geldbörse und flüchtete anschließend zu Fuß.

Eine erste Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg. "Im Rahmen der weiteren intensiven Ermittlungen konnte ein 47-jähriger georgischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert werden", erklärte eine Polizeisprecherin.

Einsatzkräfte des Revierkriminaldienstes konnten den Mann im weiteren Verlauf antreffen und vorläufig festnehmen.