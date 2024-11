Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Kellerbrand in Magdeburg!

Magdeburg - In der Nacht auf Donnerstag ist in einem Wohnhaus im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein Feuer ausgebrochen.

Es entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr Magdeburg kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Charlottenstraße zum Brand in einem Keller.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stiegen Flammen und Rauch aus den Kellerfenstern auf. Das Feuer drohte zudem, auf das Treppenhaus überzugehen.

Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Es entstand jedoch ein Schaden von rund 35.000 Euro.

Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.