01.11.2024 13:05 Mercedes-SUV geht in Flammen auf: Polizei sucht Zeugen möglicher Brandstiftung

In Magdeburg ist am Donnerstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Donnerstagabend kam es in Magdeburg zu einem Brand an einem Auto. In Magdeburg musste am Donnerstag ein brennendes Auto gelöscht werden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Gegen 20.30 Uhr sei das Feuer in der Saalestraße ausgebrochen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Der Mercedes ML63 AMG wurde sofort nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, sei derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler der Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Für die weiteren Ermittlungsarbeiten werden jetzt Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Aussagen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter dem Stichwort "PKW-Brand Saalestraße" unter Telefon 0391/5463295 entgegen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa