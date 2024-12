Müllcontainer im Magdeburger Norden brennt lichterloh: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - In der Nacht auf den heutigen Samstag brannte im Magdeburger Norden ein Müllcontainer. Die Details des Vorfalls sind noch unklar.

In Neustädter See brannte in der Nacht ein Altpapiercontainer. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Gegen 1.25 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Salvador-Allende-Straße in Neustädter See die brennende Altpapiertonne. Der Container befand sich in einem Nebenverschlag des Mehrfamilienhauses.

Die Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort und konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen, bevor er auf das Haus übergreifen konnte.

Verletzt wurde niemand, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Der Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden, hauptsächlich sei es zu Rußablagerungen gekommen.

Derzeit ist völlig unklar, was sich im Magdeburger Norden zugetragen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht derzeit aber von möglicher Brandstiftung aus.