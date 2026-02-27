Doppeleinsatz hält über 80 Feuerwehrleute in Magdeburg auf Trab
Magdeburg - Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr in Magdeburg zu gleich zwei parallel verlaufenden Einsätzen ausrücken.
Zunächst wurden die Kameraden gegen 17 Uhr zu einem Einsatz in der Lübecker Straße gerufen. Hier war eine Wohnung in Brand geraten.
Wie die Feuerwehr Magdeburg berichtete, bestand bei der Anfahrt zum Einsatzort der Verdacht, dass sich noch zwei Kinder in der betroffenen Wohnung befanden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass alle Personen bereits aus der Wohneinheit flüchten konnten.
Während der Löscharbeiten machte sich dann allerdings eine Person im Dachgeschoss bemerkbar und konnte durch die Kameraden mithilfe einer Brandfluchthaube durch das stark verrauchte Treppenhaus ins Freie gebracht werden.
Zwei Bewohner, darunter der Gerettete, wurden aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa 30 Minuten konnte das Feuer gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.
Während des Einsatzes kam es im Bereich der Lübecker Straße zu Sperrungen. Der Straßenbahn- und Busverkehr war in diesem Zeitraum ebenfalls eingestellt.
Zweiter Einsatz am Westring
Zeitgleich ging bei der Integrierten Leitstelle Magdeburg ein weiterer Notruf ein. In einem leer stehenden Gebäude in der Nähe des Westrings wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Über die Warn-App NINA wurde die umliegende Bevölkerung informiert und dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Vor Ort konnten die Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Diesdorf das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach etwa einer Stunde wurde die Warnung daher wieder aufgehoben.
Zur genauen Brandursache und zur Schadenshöhe ermittelt derzeit in beiden Fällen die Polizei. Insgesamt waren rund 80 Kräfte im Einsatz.
