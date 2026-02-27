Doppeleinsatz hält über 80 Feuerwehrleute in Magdeburg auf Trab

Magdeburg - Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr in Magdeburg zu gleich zwei parallel verlaufenden Einsätzen ausrücken.

Die Feuerwehr rettete eine Person aus einem Wohnhaus in der Lübecker Straße. © Bildmontage: Feuerwehr Magdeburg

Zunächst wurden die Kameraden gegen 17 Uhr zu einem Einsatz in der Lübecker Straße gerufen. Hier war eine Wohnung in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr Magdeburg berichtete, bestand bei der Anfahrt zum Einsatzort der Verdacht, dass sich noch zwei Kinder in der betroffenen Wohnung befanden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass alle Personen bereits aus der Wohneinheit flüchten konnten.

Während der Löscharbeiten machte sich dann allerdings eine Person im Dachgeschoss bemerkbar und konnte durch die Kameraden mithilfe einer Brandfluchthaube durch das stark verrauchte Treppenhaus ins Freie gebracht werden.

Zwei Bewohner, darunter der Gerettete, wurden aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa 30 Minuten konnte das Feuer gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Lübecker Straße zu Sperrungen. Der Straßenbahn- und Busverkehr war in diesem Zeitraum ebenfalls eingestellt.