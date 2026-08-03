Schreckmoment auf der B190: Rundballenpresse gerät während der Fahrt in Vollbrand
Kläden - Eine Rundballenpresse ist in der Nacht zum Montag auf der B190 bei Arendsee vollständig ausgebrannt. Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand verletzt.
Der 22-jähriger Traktorfahrer bemerkte auf der Heimfahrt plötzlich, dass die angehängte Presse in Flammen stand.
Innerhalb kürzester Zeit griff das Feuer auf die gesamte Maschine über, die schließlich vollständig zerstört wurde. Zuvor war die Presse bei Arbeiten auf einem Feld im Einsatz gewesen.
Die Feuerwehren aus Kläden, Binde und Arendsee rückten mit 34 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen an und löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stendal