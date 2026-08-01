Wohngebäude brennt in Magdeburg-Rothensee: Wieso jetzt die Polizei ermittelt

Magdeburg - Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr in den Magdeburger Norden ausrücken. Ein leerstehendes Wohnhaus brannte dort.

In Magdeburg-Rothensee brannte ein leerstehendes Wohnhaus. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Das Feuer brach demnach gegen 7 Uhr in dem alten Wohnkomplex in der Badeteichstraße aus.

Als die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten begannen, hielt sich glücklicherweise niemand mehr in dem Gebäude auf. Es wurde auch niemand verletzt.

Der Brand richtete einen Schaden von hohem fünfstelligen Wert an, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zurzeit könne eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, hieß es.