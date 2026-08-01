Wohngebäude brennt in Magdeburg-Rothensee: Wieso jetzt die Polizei ermittelt
Magdeburg - Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr in den Magdeburger Norden ausrücken. Ein leerstehendes Wohnhaus brannte dort.
Das Feuer brach demnach gegen 7 Uhr in dem alten Wohnkomplex in der Badeteichstraße aus.
Als die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten begannen, hielt sich glücklicherweise niemand mehr in dem Gebäude auf. Es wurde auch niemand verletzt.
Der Brand richtete einen Schaden von hohem fünfstelligen Wert an, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zurzeit könne eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, hieß es.
Das Polizeirevier Magdeburg bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0391/546-3295 oder über das E-Revier-Portal der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa