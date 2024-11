Sturmtief "Telse" fegt über Magdeburg: Bäume kippen um - und ein Pavillon

Die Magdeburger Feuerwehr beseitigte am Donnerstag zahlreiche Sturmschäden. © Feuerwehr Magdeburg

Seit dem frühen Donnerstagmorgen wurden die Kameraden zu unzähligen Einsätzen in Magdeburg gerufen.

Hauptsächlich handelte es sich um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste. Größtenteils musste die Feuerwehr Fuß- und Radwege von "Baumhindernissen" befreien.

In Salbke war beispielsweise ein Baum auf ein geparktes Auto gekracht, in dem glücklicherweise niemand mehr saß. In Buckau hatte hingegen ein fallender Baum das Dach der Kindertagesstätte St. Norbert beschädigt.

Und in Ottersleben drohte in der Nacht sogar ein nicht befestigter Veranstaltungspavillon wegzufliegen. Die Kameraden konnten ihn aber noch sichern.

Verletzte gab es in der Landeshauptstadt bislang glücklicherweise nicht.