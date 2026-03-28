Waren es zwei Männer? Feuer zerstört drei Autos in Kannenstieg

Magdeburg - In der Nacht zu Samstag haben im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg mehrere Autos gebrannt.

In Magdeburg-Kannenstieg sind in der Nacht auf Samstag drei Autos in Flammen aufgegangen. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, habe ein Zeuge gegen 23.41 Uhr den Notruf informiert. Dieser habe zunächst einen lauten Knall gehört und anschließend zwei dunkel gekleidete Personen wegrennen sehen.

Das betroffene Auto sei schnell in Vollbrand geraten, hieß es. Die Flammen griffen anschließend auf zwei weitere Wagen über.

Eines davon wurde ebenfalls vollständig zerstört, das andere erlitt teilweise Schäden.

Alles deutet auf Brandstiftung hin. Der entstandene Schaden wird auf etwa 63.000 Euro geschätzt.