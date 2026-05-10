Flammen in Magdeburger Reihenhaus: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Magdeburg - Am Samstagvormittag ist im Magdeburger Stadtteil Reform ein Feuer in einem Reihenhaus ausgebrochen.

Angrenzende Anwohner mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Magdeburg zufolge brach der Brand gegen 11 Uhr im Dachstuhl des Hauses in der Straße "Zur Siedlung Reform" aus.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, wird das Einfamilienhaus derzeit renoviert. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen.

Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner der angrenzenden Häuser ihre Objekte vorübergehend verlassen.

Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.