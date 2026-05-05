Rauchwolken über dem Magdeburger Stadtpark: Gartenlaube brennt lichterloh

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtpark wurde am späten Montagnachmittag eine Gartenlaube durch ein Feuer zerstört.

Die Gartenlaube brannte vollständig aus. © Feuerwehr Magdeburg

Gegen 17.10 Uhr wurde die Feuerwehr Magdeburg von Zeugen über eine schwarze Rauchwolke über dem Stadtpark informiert. Am Kleinen Stadtmarsch konnte eine Gartenlaube festgestellt werden, die in Flammen stand.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden unverzüglich die Löscharbeiten eingeleitet.

Etwa 30 Minuten später war das Feuer vollständig gelöscht. Gegen 18 Uhr waren auch die Nachlöscharbeiten und Aufräummaßnahmen abgeschlossen.

Derzeit ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte und wie hoch die Schadensumme ist. Die Ermittlungen dauern an.