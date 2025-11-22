Zwei Personen ertrinken fast im Neustädter See: Feuerwehr schreitet ein

Magdeburg - Am Freitagnachmittag drohten zwei Menschen im Neustädter See zu ertrinken. Die Feuerwehr eilte schnell zur Hilfe.

Auf dem Neustädter See wären beinahe zwei Menschen ertrunken. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 15.45 Uhr erhielt die Magdeburger Feuerwehr Meldung, dass auf dem Neustädter See wohl ein Boot gekentert sei und zwei Menschen in das nur etwa sieben Grad kalte Wasser gestürzt sind.

Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und konnten dank der guten Unterstützung von Augenzeugen vor Ort die beiden Hilflosen schnell ausfindig machen.

Einer der beiden Boots-Passagiere trieb in der Nähe des Ufers, während sich der andere etwa 100 Meter entfernt noch an dem Schiff festklammerte.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten beide Betroffenen rechtzeitig retten und schließlich an den Rettungsdienst übergeben. Sie kamen stark unterkühlt ins Krankenhaus.

Anschließend sicherten die Einsatzkräfte das gekenterte Boot.