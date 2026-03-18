Forscher bestätigen: Gebeine in Ottos Grab gehören tatsächlich zum Herrscher

Magdeburg - Das steinerne Grabmal von Otto dem Großen (912-973) im Magdeburger Dom bröckelt und wird saniert – Forscher haben das zum Anlass genommen, die Gebeine des mittelalterlichen Herrschers zu untersuchen.

Die Gebeine Otto des Großen (912-973) wurden auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg vorgeführt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Absolut bahnbrechend ist, dass die Knochen aus dem Grab Ottos tatsächlich zu Otto dem Großen gehören", sagte Sachsen-Anhalts Landesarchäologe Harald Meller (65).

"Es war gar nicht unbedingt zu erwarten, weil in solchen Gräbern, die so lange zugänglich sind, ganz häufig die Toten ausgetauscht werden."

Der entscheidende Nachweis, dass es sich um Otto I. handelt, sei über die Genetik erfolgt, so Meller weiter.

Archäogenetische Analysen an den Gebeinen Ottos des Großen und Heinrichs II. aus dem Bamberger Dom belegten, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Otto handele.

Beide sind Verwandte dritten Grades und über die väterliche Linie verbunden.