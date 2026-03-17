Girls' und Boys’ Day in Magdeburg: Hier gibt es Plätze in der Stadtverwaltung
Magdeburg - Am 23. April findet in Deutschland wieder der Girls' und Boys' Day statt. Auch die Stadtverwaltung von Magdeburg bietet an diesem Tag mehrere Plätze für junge Menschen an, die sich beruflich orientieren wollen.
Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse können an diesem Tag wiederholt Tagespraktika in den verschiedensten Abteilungen der Landeshauptstadt ergattern.
Plätze bieten unter anderem das Jugendamt, die Stadtbibliothek sowie das Baudezernat. Auch beim Eigenbetrieb Stadtgärten und Friedhöfe sowie dem Amt für Gleichstellungsfragen gibt es offene Stellen.
Gleich 30 freie Plätze für Mädchen bietet dabei das Baudezernat. Hier müssen die Schülerinnen jedoch die 8. Klasse besucht haben, um die Berufe Vermessungstechnikerin, Gärtnerin und Straßenwärterin kennenlernen zu können.
Beispielsweise können sie ihr Geschick beim Vermessen eines Hauses im Freien und beim Einschätzen von Entfernungen unter Beweis stellen. Im Bereich des Garten- und Landschaftsbaues stehen Pflanzenkunde und -schnitt sowie das Ausprobieren von Geräten wie Laubbläsern im Vordergrund.
Des Weiteren haben Mädchen die Gelegenheit zum überwiegend männlich geprägten Beruf des Baggerfahrens.
Berufe ohne Schubladen: Ein Tag gegen Klischees
Noch immer gibt es Berufe, in denen wenige Frauen beziehungsweise wenige Männer arbeiten. Dabei spielt das Geschlecht grundsätzlich keine Rolle.
Der Girls' Day versucht Einblicke in die Berufsfelder Forschung, Wissenschaft, Technik, Handwerk und Industrie zu vermitteln. Beim Boys' Day sind dies hingegen pflegerische, soziale und erzieherische Berufe.
Für Jungen ab 14 Jahren stehen deshalb ebenfalls 30 Plätze des Berufs als Verwaltungsfachangestellter zur Verfügung. Sie erhalten Einblicke in verschiedene Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung und lernen den dortigen Arbeitsalltag näher kennen.
Sollten sich die Schüler jedoch für keinen dieser städtischen Jobs interessieren, bieten auch Magdeburger Betriebe, Einrichtungen und Unternehmen einige Tagespraktika an.
Diese können im sogenannten "Radar" auf der Webseite zum Girls' Day und Boys' Day gefunden werden.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa