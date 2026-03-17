Girls' und Boys’ Day in Magdeburg: Hier gibt es Plätze in der Stadtverwaltung

Magdeburg - Am 23. April findet in Deutschland wieder der Girls' und Boys ' Day statt. Auch die Stadtverwaltung von Magdeburg bietet an diesem Tag mehrere Plätze für junge Menschen an, die sich beruflich orientieren wollen.

Beim Girls' Day sollen Mädchen vor allem männlich geprägte Berufe kennenlernen. (Archivfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse können an diesem Tag wiederholt Tagespraktika in den verschiedensten Abteilungen der Landeshauptstadt ergattern.

Plätze bieten unter anderem das Jugendamt, die Stadtbibliothek sowie das Baudezernat. Auch beim Eigenbetrieb Stadtgärten und Friedhöfe sowie dem Amt für Gleichstellungsfragen gibt es offene Stellen.

Gleich 30 freie Plätze für Mädchen bietet dabei das Baudezernat. Hier müssen die Schülerinnen jedoch die 8. Klasse besucht haben, um die Berufe Vermessungstechnikerin, Gärtnerin und Straßenwärterin kennenlernen zu können.

Beispielsweise können sie ihr Geschick beim Vermessen eines Hauses im Freien und beim Einschätzen von Entfernungen unter Beweis stellen. Im Bereich des Garten- und Landschaftsbaues stehen Pflanzenkunde und -schnitt sowie das Ausprobieren von Geräten wie Laubbläsern im Vordergrund.

Des Weiteren haben Mädchen die Gelegenheit zum überwiegend männlich geprägten Beruf des Baggerfahrens.