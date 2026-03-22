Lufthansa-Flieger kreist im Tiefflug über Magdeburg: Das war der Grund

Magdeburg - Am späten Freitagnachmittag sorgte die Sichtung eines tieffliegenden Flugzeugs der Lufthansa über Magdeburg für Aufsehen. Die Maschine sollte eigentlich ein ganz anderes Ziel ansteuern.

Das Lufthansa-Flugzeug sollte eigentlich nach San Francisco fliegen. (Symbolbild) © 23RF/mixmotive

Der Flieger war auf knapp 2000 Metern Höhe unterwegs und habe im Bereich Beyendorf-Sohlen eine Wendeschleife geflogen.

Wie die Volksstimme berichtet, war der Airbus A380 gegen 16.50 Uhr in München gestartet und sollte eigentlich nach zwölf Stunden in San Francisco landen.

Aufgrund einer technischen Störung musste das Flugzeug nach nur kurzer Zeit wieder umkehren. Unter diesen Umständen wollte die Crew den Atlantik nicht überqueren, erklärte die Pressestelle der Lufthansa.

Da der Flieger wie die Langstrecke nach San Francisco mit viel Kerosin betankt war und für die Landung in München zu schwer gewesen wäre, musste zudem eine größere Menge des Treibstoffes über Magdeburg abgelassen werden.