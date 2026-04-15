Nach zehn Monaten Bauzeit: IGS "Willy Brandt" feiert Richtfest

Magdeburg - Der Neubau der Integrierten Gesamtschule (IGS) "Willy Brandt" in Magdeburg ist am Mittwoch mit dem Richtfest gefeiert worden.

Zum Richtfest waren unter anderem Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, 4. v.l.) und SPD-Politiker Armin Willingmann (63, 3. v.r.). © Landeshauptstadt Magdeburg/Laura Saalfeld

"Dieser Neubau ist eine Investition in kommende Generationen und damit in die Zukunft unserer Stadt", so Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) vor Ort.

Sie sprach zudem von einem Meilenstein bei der Umsetzung einer der größten Investitionen der Landeshauptstadt in diesem Jahrzehnt.

Nach rund zehn Monaten sind die Arbeiten am Rohbau größtenteils vollendet. Die Stadt investiert für den Bau der Schule mehr als 70 Millionen Euro, ganz ohne Fördermittel.

Im Sommer 2027 sollen die Arbeiten vollständig abgeschlossen sein.

Der Neubau umfasst unter anderem eine Mensa, einen Hortbereich, eine Drei-Feld-Sporthalle sowie Sportfreiflächen und entsteht in unmittelbarer Nähe zum Universitätsplatz.