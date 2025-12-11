Hauptbahnhof Magdeburg gesperrt: Was Reisende wissen müssen

Magdeburg - Bahnreisende und Pendler im Raum Magdeburg müssen sich von Donnerstag bis Freitag auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Der Fahrplan von Zügen ab und nach Magdeburg muss vorübergehend geändert werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt wird von Donnerstag um 10 Uhr bis Freitagmorgen um 4 Uhr vollständig gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Grund sei ein Softwarewechsel für neue Anlagen im Stellwerk. Zudem kommt es an beiden Tagen zu Einschränkungen auf weiteren Strecken im Umland.

Im Fernverkehr sind vor allem die Verbindungen zwischen Hannover, Leipzig und Halle betroffen. Durch Umleitungen verlängern sich die Fahrzeiten um bis zu 40 Minuten.

In Helmstedt, Köthen und am Magdeburger Hauptbahnhof halten während der Sperrung keine Fernzüge.

Die IC-Linie 55 (Stuttgart–Hannover–Dresden) wird zwischen Hannover und Leipzig über Magdeburg-Neustadt, Dessau und Bitterfeld geführt.

Die IC-Linie 56 (Norddeich Mole–Hannover–Leipzig) nimmt eine Umleitung über Magdeburg-Neustadt, Dessau und den Flughafen Leipzig/Halle. Halte in Braunschweig, Magdeburg Hauptbahnhof und Köthen entfallen.