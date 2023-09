Keine Lust aufs Oktoberfest? Das könnt Ihr am Wochenende unternehmen!

Lübecker Straße - Am Samstag haben Polizei-Fans zum "Tag des Ein- und Ausblick" die Möglichkeit, von 10 bis 16 Uhr einen Einblick in die vielfältigen und vielzähligen Bereiche des Landeskriminalamts zu gewinnen. Neben Vorführungen des Bereichs der Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen, des Spezialeinsatzkommandos und Datenträgerspürhundes wird Ständen zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen informiert und die kriminalistische Arbeit erklärt. Auf die kleinen Gäste wartet sogar eine Hüpfburg!

Bierbrauerei Sudenburg - Am Samstag von 13 bis 23.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr lädt die Brauerei in Sudenburg zum 4. Brauereifest ein. Freunde des Biers erwarten neben Fassanstich und Livemusik auch die 2. Inoffizielle Magdeburger Bier-Pong-Meisterschaft. Für die Kleinen gibt es vor allem am Sonntag ein interessantes Programm mit Liederspaß, Karussell und mehr.

Das volle Programm gibt es auf Facebook.

Der Eintritt ist frei !

Kloster Unser Lieben Frauen - Am Samstag findet in Magdeburg das Kinderfestival "Fabulina: Farben, Licht und Kulturelle Bildung" statt. Mit fünf Kulturinseln, 30 Programmpunkte können Kinder und Jugendliche am Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen von 14 bis 19 Uhr kreativ werden und interaktive Kunst erleben. Von Zirkusakrobatik, Theater und Tanz über digitale Medien, Künstliche Intelligenz bis hin zu Kunstformen wie Graffiti oder Graphic Novel können die jungen Besucher selbst ausprobieren. Ziel der Veranstaltung ist es, Kindern und Jugendlichen spielerisch ästhetische Erfahrungsräume zu ermöglichen und die Vielfalt der Kulturellen Bildung sichtbar zu machen.