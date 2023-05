"Alice im Wunderland" am Theater Magdeburg: Publikum wird unruhig - aus gutem Grund

Magdeburg - Das Theater Magdeburg debütierte die abgedrehte Opernsensation "Alice im Wunderland". TAG24 war vor Ort und prüfte, was das einstündige Musikstück kann.

Zu erwarten ist also ein schnelles, kurzlebiges Opernerlebnis. Doch das Publikum wird, besonders in der zweiten Hälfte, schnell unruhig - und dafür gibt es einen Grund.

Bei "Alice im Wunderland" am Magdeburger Opernhaus ist alles blitzschnell: Die Musik, der Gesang, die Szenen- und Kostümwechsel, sowie die Effekte.

Generalintendant Julien Chavaz inszeniert die fabelhafte Geschichte zum ersten Mal auf Deutsch und bringt die weltbekannten Figuren Alice, die Grinsekatze, den verrückten Hutmacher und Co. auf die Magdeburger Bühne.

Der irische Komponist Gerald Barry bediente sich an den Kinderbüchern "Alice im Wunderland" und "Alice hinter den Spiegeln" von Lewis Carroll und kreierte eine 60-minütige Oper für Groß und Klein.

Die weiße Königin, die rote Königin, Humpty Dumpty oder auch die Grinsekatze begleiten Alice auf ihrem Weg. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

In einem Affenzahn steigt die Oper in die Erzählung ein und lässt dabei keinerlei Zeit zum Nachdenken oder Langweilen. Der Dirigent dirigiert sich und seine Musiker um Kopf und Kragen und die Partituren fliegen in einer atemberaubenden Schnelligkeit vorbei. Chapeau!

Die sieben Sänger liefern dabei absolute Glanzleistungen, besonders Alison Scherzer als Alice, die mit großartigen Koloraturen überzeugt. Das wird leider vom Publikum nicht wirklich gewertschätzt, Chavaz inszenierte Scherzers Alice an vielen Enden einfach zu schrill und überdreht, als dass es für das Publikum für 60 Minuten aushaltbar gewesen wäre.

Aber kleine Patzer in der Inszenierung werden von den traumhaften Kulissen und Kostümen auf jeden Fall wettgemacht. Bühnenbildnerin Anneliese Neudecker nutzt die Drehbühne über das gesamte Stück und zaubert so blitzschnelle Kulissenwechsel, die fast trickfilmartig jeden Zuschauer in die Welt der Kindermärchen entführt.

Leider wird die Inszenierung schon nach wenigen Minuten, trotz des absolut herausragenden Bühnenbilds, eintönig und langwierig - und das muss man bei gerade einmal 60 Minuten erstmal schaffen.