Am Samstag wollen wieder spannende Events in Magdeburg besucht werden!

Magdeburg - Am Samstag gibt es in Magdeburg wieder allerhand zu sehen. Viele Events wollen die Menschen aus ihre Wohnungen locken. TAG24 hat für Euch ein paar Tipps für den Samstag.

Stadtfeld Ost - Viele Menschen sind vom traditionellen indischen Holi-Festival fasziniert. Am Samstag können alle, die schon immer selbst in einem Farbensturm stehen wollten, diese Gelegenheit nutzen. In den Glacisanlagen wird von 13 bis 19 Uhr das Magdeburger Holi-Festival stattfinden.

Brückfeld - Paul Simon (82) und Art Garfunkel (82) hatten in den 60er-Jahren ihren musikalischen Durchbruch. Bis heute kennen viele - egal ob jung oder alt - die ersten Worte aus ihrem Song "Sound of Silence". Nämlich: "Hello darkness, my old friend".

Ihren Sound und die Geschichte des Duos "Simon & Garfunkel" werden in der Tribute-Show "The Simon & Garfunkel Story" vorgetragen. Während der Deutschland-Tournee macht die Show an diesem Samstag auch Halt in der GETEC-Arena in Magdeburg.

Die Show startet um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 42,40 Euro.