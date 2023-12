Basteln, Theater, Sport: Das geht am 2. Adventswochenende in Magdeburg

Magdeburg - Auch an diesem Wochenende hat Magdeburg für all diejenigen, die noch keine Pläne haben, einiges zu bieten - für Groß oder Klein, ob Kultur, Sport oder Weihnachtsmarkt.

Der Adventsmarkt ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Ravelin 2 - Der Adventsmarkt der besonderen Art: Im Ravelin 2 steht am Samstag und Sonntag der " Advent im Ravelin " an. Neben authentischer Handwerkskunst und regionalen Köstlichkeiten wartet auch ein reichhaltiges Kulturprogramm mit verschiedenen Konzerten, Chormusik, Kunstgalerie, Ausstellungen zur Stadtgeschichte, Festungskino, Kinderprogramm mit Marionettentheater und Märchen, Feuershow und Poetry-Slam auf Euch.

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag lädt die Stadtbibliothek zu einem weihnachtlich kreativen Bastelworkshop für Groß und Klein ein. In vier Workshops besteht für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren die Möglichkeit, unter kompetenter Anleitung eigene Deko-Elemente aus Naturmaterialien, Farben, Garn und Lebkuchen zu kreieren.

Messehallen - Wer keinen Bock auf Kultur hat, sondern eher beim Sport mitfiebern will, der kommt in den Messehallen bei der Darts-Gala auf seine Kosten. Die Darts-Fans in Sachsen-Anhalt können sich auf einen weltmeisterlichen Abend freuen, denn alle Spieler, die am Start sein werden, sind ehemalige World Champions.

Die Gala beginnt 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 20 Euro.