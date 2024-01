"Blutbuch" am Theater Magdeburg: Seltsamer geht's nicht - das müsst Ihr sehen!

Am Samstagabend feierte das Schauspiel "Blutbuch" Premiere am Theater Magdeburg. Damit legt das Schauspielhaus ein seltsames, aber sehenswertes Stück vor.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Schauspiel "Blutbuch" Premiere am Theater Magdeburg. Damit legt das Schauspielhaus ein seltsam verschrobenes, aber interessantes und sehenswertes Stück vor.

Das Theater Magdeburg zeigte am Samstag die Premiere vom Schauspiel "Blutbuch". © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Kim de l'Horizon handelt das Schauspiel vom eigenen Leben des Autors, vom Nicht-binär-sein, von Identität, Sex, Geschlecht, Familiengespinsten und Selbstbestimmung. Ausgangspunkt des Buches war die beginnende Demenz der Großmutter, die die Erzählfigur dazu bringt, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Regisseur Jan Friedrich, der in dieser Spielzeit bereits das unglaublich sehenswerte Stück "Woyzeck" inszenierte, macht aus der Romanvorlage ein Geflecht aus verschiedenen Monologen und Szenenfragmenten. Magdeburg Kultur XXL-Taube und Friedenssingen: So verlief der Gedenktag der Zerstörung Magdeburgs 1945 Auf der Bühne wird dabei mit einer Live-Kamera gearbeitet, was dem Stück oft ein gruseliges und gleichzeitig intimes Flair verleiht. Zwar strotzt die Bühne nur so von schönen Kulissen und wertigen Kostümen, doch Friedrich lässt in diesem überemotionalen Stück seinem Ensemble den Vortritt. Die sieben Schauspieler schlüpfen dabei abwechselnd in die Rolle der Hauptperson oder nehmen unterstützende Rollen ein, ohne den meisten Figuren jemals Namen zu geben.

"Blutbuch" handelt von Sex, Geschlechtern, Familie und Identität

Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kim de l'Horizon. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg "Blutbuch" schien bereits zur komplett ausverkauften Premiere das Publikum zu spalten und wird sicherlich auch künftig Theaterliebhaber polarisieren. Einerseits kann das Stück nämlich mit - wirklich! - herausragenden Schauspielleistungen glänzen. Dabei kann keiner der Sieben nur allein hervorgehoben werden. Iris Albrecht, Anton Andreew, Julia Buchmann, Marcel Jacqueline Gisdol, Oktay Önder, Michael Ruchter und Carmen Steinert - jeder einzelne von ihnen zeigt ein tolles Können in den Szenen, ob witzige oder skurrile Einschübe oder todernste Monologe. Magdeburg Kultur Musikshow, Chillen und Messebesuch: Das könnt Ihr am Sonntag in Magdeburg unternehmen Abgesehen davon ist "Blutbuch" ordentlich was fürs Auge. Das Schauspiel ist ein Feuerwerk an artistischer Expression, was sicherlich auch der Grund dafür war, weswegen schon in den ersten Sekunden des Applauses einige Zuschauer begeistert aufsprangen.

Ist "Blutbuch" am Theater Magdeburg einen Besuch wert?