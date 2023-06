"Catch me if you can" feiert Premiere am Theater Magdeburg: Karten werden knapp!

Am Freitagabend feiert in Magdeburg das diesjährige Domplatz-Openair "Catch me if you can" seine Premiere. Die Vorstellungen sind überwiegend ausverkauft.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die Spielzeit 2022/23 neigt sich dem Ende zu, doch das Theater Magdeburg hat noch eine Riesen-Premiere in petto. Am Freitagabend feiert das diesjährige Domplatz-Openair "Catch me if you can" seine erste Vorstellung.

Auf dem Domplatz in Magdeburg feiert am Freitag das Sommer-OpenAir "Catch me if you can" Premiere. © Theater Magdeburg/Andreas Lander Genau vor dem schönen Magdeburger Dom ist die riesige, kunterbunte Bühne aufgebaut und wartet auf die ersten Zuschauer. Unter freiem Himmel zeigen die Schauspieler die Musical-Adaption zu dem Film-Hit von Steven Spielberg (76). Unter der Regie von Felix Seiler, der zuvor am Sydney Opera House und am Royal Opera House Covent Garden in London gearbeitet hat, stehen Philipp Büttner als Frank Abagnale Jr. und David Arnsperger als Carl Hanratty auf der Bühne - Rollen, die in dem Original von 2002 von Leonardo DiCaprio (49) und Tom Hanks (66) eingenommen wurden. Die Geschichte des Betrügers Frank Abagnale, der jahrelang vom FBI gejagt wurde, ist nicht nur mit bunten Kostümen (350 an der Zahl!) und detaillierten Kulissen ausgestattet - die Show, die in Zusammenarbeit mit der Ballet-Compagnie und der Magdeburger Philharmonie entstanden ist, verspricht viel Witz, Tempo und natürlich mitreißende Musical-Nummern. Magdeburg Kultur Aktion "Magdeburg erleben" startet im Juni: Das ist das Programm Der Sound orientiert sich stark an der Musik der 60er- und 70er-Jahre und versetzt das Publikum gute 50 Jahre in die Vergangenheit. Pyrotechnik und Lichteffekte geben dem Show-Kracher dann den Rest.

Premiere von "Catch me if you can" ausverkauft - Domplatz-OpenAir zieht hunderte Zuschauer