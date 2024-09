"Das schlaue Füchslein" am Theater Magdeburg: Ist der Spielzeit-Auftakt geglückt?

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg mit der Opernpremiere "Das schlaue Füchslein" den Start in die neue Spielzeit. TAG24 war beim Musikstück dabei und durfte ein wundervolles Werk mit wichtigem feministischen Ansatz miterleben.

Die Oper von Leoš Janáček, im Original eine witzige und am Ende dramatische Tiergeschichte, wird in den Händen von Regisseurin Clara Weyde zu etwas Cleverem und Originellem.

Ihr gelingt sogar der Ausbruch aus diesem Gefängnis, sie trifft einen netten Fuchs und verliebt sich in ihn. Es könnte alles so schön sein, wenn da nicht immer noch der Förster und seine Kumpanen wären ...

Zum Inhalt: Auf einer Waldbühne führen Laiendarsteller ein lustiges Stück mit Tieren auf. Eine Füchsin wird dabei vom Förster eingefangen, der sie in seiner Försterei aufziehen möchte. Dort piesacken sie plötzlich zwei Jungen - als sie sich letztendlich wehrt, wird sie für ihren Angriff bestraft.

Das "Füchslein" wird als Stück auf einer Waldbühne inszeniert. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Die Füchsin wird geärgert, doch sie wird am Ende für ihre Reaktion bestraft. Auch kann unsere Heldin keinem Mann so richtig vertrauen - egal, wie nah er ihr steht. Und dass sie sich selbst in Sicherheit bringen möchte, wird ihr schließlich zum Verhängnis.

Weyde inszeniert diese Bilder klipp und klar: Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, zeigt sie dem Publikum auf, wie die Realität für so viele Frauen aussieht. Diese Szenen sind dramatisch in dem sonst überwiegend heiteren Musikstück - und das ist nicht nur notwendig, es ist eindrucksvoll und sehr wichtig.

Das Bühnenbild ist wie eine klassische Waldbühne aufgebaut, die es so in fast jeder Stadt zusehen gibt. Die Kostüme, ausgedacht von Schauspieldirektor Clemens Leander, sind kunterbunt und erinnern nur durch Silhouetten oder einzelne Elemente an die Tiere, die sie darstellen sollen.



Durch buntes Konfetti entsteht eine regelrechte Farbexplosion auf der Bühne, die die Dynamik und Verspieltheit der Geschichte - besonders in der ersten Hälfte - gut hervorhebt und dem großen Ensemble neue Spiel-Möglichkeiten bietet.