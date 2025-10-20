DDR-Möbel-Designer Rudolf Horn ist tot

Halle - Der Designer Rudolf Horn ist tot. Er sei am Sonntagmittag im Alter von 96 Jahren bei seiner Lebensgefährtin in Halle ( Sachsen-Anhalt ) gestorben.

Rudolf Horn (✝ 96) ist einer der bedeutendsten Gestalter und Innenarchitekten Deutschlands, so die Kunststiftung Sachsen-Anhalt. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Designer wurde 1929 in Waldheim in Sachsen geboren. Er absolvierte zunächst eine Tischlerlehre und studierte anschließend in Mittweida (Sachsen), Dresden und Halle.

Von 1968 bis 1996 war er Dozent und Professor an der Hochschule für industrielle Formgestaltung - Halle Burg Giebichenstein, ab 1989 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

Für die Hellerauer Werkstätten hatte Horn gemeinsam mit Eberhard Wüstner in den 1960er-Jahren das MDW-Möbelprogramm (Montagemöbel der Deutschen Werkstätten) entwickelt.

Es wurde 1967 auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Öffentlichkeit präsentiert und bestand aus Einzelmöbeln, die variabel ergänzt werden können. So konnten die Käuferinnen und Käufer die Möbel nach ihren Bedürfnissen anordnen.

Teile des Programms sind bis heute begehrte Stücke.