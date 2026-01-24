"Die Hölle auf Erden" am Theater Magdeburg: Lachend in den Untergang

Magdeburg - Am Freitagabend feierte die Komödie "Die Hölle auf Erden" deutsche Erstaufführung am Theater Magdeburg . Aber was kann die erste Premiere aus 2026?

"Die Hölle auf Erden" feierte Premiere am Theater Magdeburg. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Der nächste Weltkrieg steht bevor und die Gelehrtesten der Erde sind sich sicher: Nur Gott kann noch helfen. Auf eine Annonce in der Zeitung wird Petrus mit zwei Engeln auf die Erde geschickt, um die Situation zu entschärfen.

Aber können die göttlichen Gesandten da überhaupt etwas ausrichten?

"Die Hölle auf Erden" ist eine Komödie der Wiener Autorin Maria Lazar, die erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde und nun ihre deutsche Erstaufführung in Magdeburg feiert.

Regisseurin Julia Prechsl, die dem Magdeburger Publikum bereits von "Jagdszenen" ein Begriff sein dürfte, inszeniert das etwa 100-minütige Stück mit einer cleveren Aktualität.

In keiner der zehn Szenen gehen die Parallelen zwischen den Zwanziger und Dreißiger Jahren zu unserer heutigen politischen Situation verloren. Am Ende steht die Frage im Raum: Wer kann uns noch helfen, wenn ein Krieg bevorsteht?