Riesen-Rhino begrüßt Besucher im Magdeburger Kunstmuseum

Magdeburg - Ein riesengroßes weißes Rhinozeros steht aktuell im mittelalterlichen Kirchenraum im Kunstmuseum Magdeburg .

Künstler Itamar Gov mit seiner Installation "The Rhinoceros in the Room". © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die neun Meter hohe, sieben Meter breite und 16 Meter lange Installation wurde vom in Berlin lebenden israelisch-deutschen Künstler Itamar Gov eigens für den Raum geschaffen. Das Riesentier aus Polyester wird von einem Gebläse stabilisiert.

"The Rhinoceros in the Room" wird am Sonntag eröffnet und ist für das breite Publikum vom 27. Januar bis zum 11. März zu sehen. Dann folgten die Telemann-Festtage und anschließend werde das Rhinozeros wieder aufgebaut und bis Juni gezeigt, sagte Museumschefin Annegret Laabs (59).

Zur Installation gehört eine raumfüllende Mehrkanalkomposition von Bruno Delepelaire (37) für acht Celli und Gesang. Besucherinnen und Besucher können klassische Melodien und ein beruhigendes Wiegenlied heraushören.

Textzeilen von Goethes "Erlkönig" seien dabei und traditionelle israelische Musik, sagte Museumsleiterin Laabs. Es entstehe eine Art Dialog, ein Gute-Nacht-Lied und ein gruseliges Märchen, was ständig zwischen sanfter Beruhigung und alarmierendem Horror hin- und herwechsele.