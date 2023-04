"Der Liebestrank" am Theater Magdeburg: Publikum hält keine Szene aus, ohne...

Magdeburg - Das Theater Magdeburg feierte am Samstagabend die Premiere von "Der Liebestrank" von Gaetano Donizetti. Soviel vorab: Die Schauspieler durften sich am Ende des Stücks äußerst verdiente Ovationen abholen.

Als dann Belcore überraschenderweise zurück an die Front gerufen wird, wollen er und Adina noch am selben Tag Hochzeit halten. Das macht einen ordentlichen Strich durch Nemorinos Pläne und er sucht erneut Hilfe bei dem vermeintlichen Zauberer.

Dann kommt Sergeant Belcore in das kleine Dorf und hält um Adinas Hand an. Sie ist geschmeichelt von seinen Avancen und willigt ein.

Zur Handlung: Nemorino ist Hals über Kopf in die schöne und gebildete Adina verliebt und will sie für sich gewinnen, die will aber nichts von ihm wissen.

Durch die eindringlichen Motive aus der Tierwelt ist von der ersten Minute aus klar, in welche Richtung die Inszenierung will - und legt dann auch eine Punktlandung hin. Die kreative Ausstattung unterstreicht die Performance der Darsteller gekonnt, ohne sie zu überschatten.

Für wen wird sich Adina am Ende entscheiden: Belcore oder Nemorino? © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Wenn es allerdings allein nach dem schauspielerischen Können gegangen wäre, so hätte es auch eine leere Bühne und einfarbige Klamotten getan, und trotzdem wäre das Publikum, noch bevor der Vorhang ganz unten war, von seinen Plätzen aufgesprungen.



Das Ensemble ist wie immer großartig, wird in dieser Oper allerdings nur wenig und dafür gezielt eingesetzt, und lässt lieber den Hauptdarstellern den Vorrang.

Besonders Adrian Domarecki als Nemorino singt einen hervorragenden Tenor, der die Melancholie und die Sehnsucht der Figur auf den Punkt darstellt. Keine seiner Soli vergehen ohne Bravo-Rufe und äußerst verdienten Szenenapplaus.

Rosha Fitzhowle als Adina, die mit atemberaubend höhen Tönen glänzt, und Marko Pantelic als Belcore, der Domareckis brilliantem Nemorino ordentlich die Stirn bietet, machen die Dreiecksbeziehung komplett und führen mit mächtig Energie, Können und Spielfreude durch den Abend. Das Publikum hält keine einzige Szene aus, ohne die Darbietung mit viel Applaus zu unterbrechen.

Fazit: Mit "Der Liebestrank" ist Mirella Weingarten eine tolle und inspirierende Donizetti-Inszenierung geglückt. Mit einem wahrlich unvergleichlichen Schauspieltalent spielt sich das Ensemble in die Herzen der Zuschauer und darf sich am Ende genau das abholen, was ihnen gebührt: Minutenlange stehende Ovationen, Bravo-Rufe und tosender Applaus. "Der Liebestrank" am Theater Magdeburg ist ein absolutes Juwel der Opernkunst und wird hoffentlich noch in den kommenden Spielzeiten zusehen sein.

Weitere Vorstellungen von "Der Liebestrank" findet Ihr im Spielplan des Theaters.