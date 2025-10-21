Deutscher Bühnenverein will Magdeburger Festival auszeichnen

Magdeburg - Das Theater in Magdeburg soll für ein Festival ausgezeichnet werden.

Das Theater in Magdeburg war in diesem Jahr schon zum Theater des Jahres ernannt worden. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"eXoplanet" werde im Rahmen des Deutschen Theaterpreises mit dem diesjährigen Perspektivpreis ausgezeichnet, teilte der Deutsche Bühnenverein mit. Das Festival fand im Mai dieses Jahres zum ersten Mal statt.

Die Veranstaltung sei ein "neues Festival für zeitgenössisches Musiktheater außerhalb des üblichen Repertoires", befand die Jury.

Es gehe um performative musikdramatische Formate, die Lust machen, eingefahrene Seh- und Hörgewohnheiten hinter sich zu lassen.

"Besonders überzeugend ist die Verschränkung von neuem Musiktheater und Stadtraum", hieß es weiter.