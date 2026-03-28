"Die schmutzigen Hände" am Theater Magdeburg: An Aktualität nicht zu übertreffen

Magdeburg - Am Freitagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere von Sartres Schauspiel "Die schmutzigen Hände". TAG24 war vor Ort - was kann das Stück?

Das Theater Magdeburg feierte Premiere von Jean-Paul Sartres "Die schmutzigen Hände". © Theater Magdeburg/Katrin Ribbe

In Jean-Paul Sartres "Die schmutzigen Hände" wird der junge Hugo als Sekretär bei Hoederer, dem Anführer seiner Partei, eingestellt.

Schon bald kommt ans Licht, dass Hoederer Verhandlungen mit politischen Gegnern führt und Hugo wird die "Ehre" zuteil, den Verräter umzubringen. Doch Hugo fällt es von Tag zu Tag schwerer, diese Entscheidung zu treffen, bis das Fass schließlich überläuft.

"Die schmutzigen Hände" gibt keine Antwort auf die Frage, was ist richtig oder was ist falsch und was sind korrekte Beweggründe, jemanden umzubringen - oder eben auch nicht.

Regisseurin Carlotta Salamon inszeniert Sartres Klassiker mit einem überraschend modernen und wohltuend frischem Händchen.

Salamon lässt die Handlung in einer nicht näher bestimmten Zukunft spielen, in der die Welt wirtschaftlich am Ende ist und ein Krieg vor der Tür steht - mit diesem Kniff schiebt sie das Schauspiel auf eine erschreckend aktuelle Ebene, die keinen Zuschauer kaltlässt.