350 Kostüme: Vorbereitungen für das Domplatz-Open-Air laufen auf Hochtouren

Magdeburg - Das Domplatz-Open-Air in Magdeburg führt die Zuschauer in diesem Jahr in den Wilden Westen.

Rund 80 Kostüme werden in der Schneiderei selbst genäht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Für das Musical "Rodgers & Hammerstein’s Oklahoma!" wird derzeit geprobt, auch die Kostümproben laufen auf Hochtouren. Es wird anprobiert, gekürzt, enger und weiter genäht.

Das ist eine Menge Arbeit, denn laut Theater sind 350 Kostüme eingeplant. Die meisten stammen aus dem Fundus, rund 80 Kostüme entstehen in der eigenen Schneiderei neu. Viermal pro Vorstellung ziehen sich die Tänzer um.

Die Premiere für das Musical ist für den 19. Juni geplant, bis zum 12. Juli sollen weitere 17 Vorstellungen folgen.

"Im ländlichen Oklahoma naht das wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres: das örtliche Tanzfest", teilt das Theater Magdeburg zum Inhalt mit.