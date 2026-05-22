350 Kostüme: Vorbereitungen für das Domplatz-Open-Air laufen auf Hochtouren

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Dutzende neue Outfits, viermal Umziehen pro Abend: Die Vorbereitungen zum Musical auf dem Domplatz laufen auf Hochtouren.

Von Dörthe Hein

Magdeburg - Das Domplatz-Open-Air in Magdeburg führt die Zuschauer in diesem Jahr in den Wilden Westen.

Rund 80 Kostüme werden in der Schneiderei selbst genäht.
Rund 80 Kostüme werden in der Schneiderei selbst genäht.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Für das Musical "Rodgers & Hammerstein’s Oklahoma!" wird derzeit geprobt, auch die Kostümproben laufen auf Hochtouren. Es wird anprobiert, gekürzt, enger und weiter genäht. 

Das ist eine Menge Arbeit, denn laut Theater sind 350 Kostüme eingeplant. Die meisten stammen aus dem Fundus, rund 80 Kostüme entstehen in der eigenen Schneiderei neu. Viermal pro Vorstellung ziehen sich die Tänzer um. 

Die Premiere für das Musical ist für den 19. Juni geplant, bis zum 12. Juli sollen weitere 17 Vorstellungen folgen.

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"Im ländlichen Oklahoma naht das wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres: das örtliche Tanzfest", teilt das Theater Magdeburg zum Inhalt mit.

Der Kostüm- und Bühnenbildner Lukas Pirmin Wassmann (r.) probiert in der Anprobe vom Theater Magdeburg mit dem Balletttänzer Giacomo Quatraccioni ein Kostüm zum Musical "Oklahoma!" an.
Der Kostüm- und Bühnenbildner Lukas Pirmin Wassmann (r.) probiert in der Anprobe vom Theater Magdeburg mit dem Balletttänzer Giacomo Quatraccioni ein Kostüm zum Musical "Oklahoma!" an.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Der Großteil der Kostüme stammt aus dem Fundus des Theaters.
Der Großteil der Kostüme stammt aus dem Fundus des Theaters.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"In den vorprogrammierten Strudel der Liebeleien und Eifersüchteleien gerät auch das junge Liebespaar Curly McLain und Laurey Williams, zumal er als herumziehender Cowboy und sie als sesshafte Farmerstochter unterschiedliche Lebensansätze repräsentieren." Am Ende füge sich alles zum Guten, auch wenn es zwischenzeitlich um Leben und Tod gehe.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

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