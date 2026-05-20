Eklat in Magdeburg: Wurde Lesung von Aktivist Semsrott wegen "politischem Druck" abgesagt?

Magdeburg - Der Aktivist und Journalist Arne Semsrott (38) sollte am 5. Juni in der Magdeburger Stadtbibliothek aus seinem neuen Buch vorlesen – eigentlich. Doch die Lesung wurde spontan abgesagt. Das erntet Kritik – nicht nur von Semsrott selbst.

Die Lesung von Autor und Aktivist Arne Semsrott (38) in Magdeburg wurde verlegt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der 38-Jährige wollte sein neues Werk "Gegenmacht – Die Zivilgesellschaft schlägt zurück" in der Stadtbibliothek vorstellen. Dann der Paukenschlag: Die Lesung darf dort nicht mehr stattfinden, sie wurde in den Moritzhof verlegt.

Für Semsrott selbst steht klar fest: "Politischer Druck" sei der Grund für die Absage, postete der 38-Jährige auf der Social-Media-Plattform "Bluesky".

Die AfD-Fraktion hatte im Landtag nach einer vergangenen Lesung Semsrotts eine kritische Anfrage gestellt.

Damit sich das nicht wiederholt, wurde sein Event verschoben, so die These. Gegenüber MDR Sachsen-Anhalt erklärte der Autor: "Ich würde stark davon ausgehen, dass die sich da wegducken vor solchen kritischen Fragen."