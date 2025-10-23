"eXoplanet"-Festival vom Theater Magdeburg wird ausgezeichnet

Magdeburg - Das Theater Magdeburg hat mit seinem Festival "eXoplanet" den Perspektivpreis der Länder des Deutschen Theaterpreises gewonnen.

Das Theater in Magdeburg wurde in diesem Jahr schon zum Theater des Jahres ernannt. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Die Preisverleihung findet am 15. November im Theaterhaus Stuttgart statt, wie das Theater Magdeburg am Donnerstag mitteilte.

Das Festival feierte im Mai seine Premiere. Unter dem Motto "Hysterie in der Peripherie" wurden ungewöhnliche Orte außerhalb etablierter Spielstätten erkundet.

Die Eröffnung fand beispielsweise auf dem ehemaligen Schwermaschinenbau-Gelände in Buckau statt.

Die Veranstaltung sei ein "neues Festival für zeitgenössisches Musiktheater außerhalb des üblichen Repertoires", hieß es von der Jury in der Pressemeldung.

"Es geht um performative musikdramatische Formate, die Lust machen, eingefahrene Seh- und Hörgewohnheiten hinter sich zu lassen, von der Wanderoperette bis zur Performance-Installation."

Besonders überzeugend sei auch die Verschränkung von Musiktheater und Stadtraum.