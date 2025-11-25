Nach umstrittener Protestaktion gegen Anschlags-Stück: Theater und Veranstalter reagieren

Bei Demonstrationen gegen ein Stück über den Magdeburg-Anschlag wurden rechte Banner gezeigt. Jetzt reagiert sowohl das Theater als auch der Veranstalter.

Von Helene Kleinstein, Kira Bach

Denny Zenker, der Veranstalter der Demonstration, hat seine Meinung zu der Situation gegenüber TAG24 geschildert. Laut ihm sei der Protest nicht von rechten Gruppen angeleitet worden, sondern galt lediglich den Bedenken, was Respekt gegenüber der Anschlagsopfer angeht. Als er auf die rechten Banner aufmerksam gemacht wurde, habe Zenker die jeweiligen Personen "unmittelbar nach Sichtung dazu aufgefordert, diese zu entfernen". Immerhin entsprachen sie nicht dem Zweck der Mahnwache, so der Veranstalter. Diese habe sich stattdessen aus einem Querschnitt an Menschen zusammengesetzt, die ihre Unmut über das Theaterstück ausdrücken wollten. Außerdem sollen, entgegen der Aussage des Theaters, bei der Demonstration keine Mitarbeiter beleidigt worden seien.

Originalmeldung vom 20. November, 12.48 Uhr:

Magdeburg - Nach den Demonstrationen um ein geplantes Theaterstück über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt meldet sich nun erneut das Theater Magdeburg zu Wort.

Teilnehmer zeigten sich bei der Demonstration mit rechten Bannern. © 7aktuell.de | Luca Woitow Am 9. November hatten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger vor dem Opern- und Schauspielhaus in Magdeburg versammelt, um gegen das geplante Stücke "3 Minuten (AT)" zu demonstrieren, welches sich mit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt von 2024 befassen soll. Aktuell befindet sich das Schauspiel noch in der Konzeptionsphase, erklärte das Theater in einem Statement. Dennoch hat die Planung bereits für mächtig Aufsehen in Teilen der Bevölkerung gesorgt. Aber auch der etwa sechsstündige Protest zog viel Aufmerksamkeit auf sich. Während der Demo wurden immer wieder rechte Banner gezeigt. Magdeburg Kultur Diese Orte in Magdeburg erinnern an Opfer des Faschismus Auf diesen stand unter anderem: "Remigration rettet Menschenleben" und "Schluss mit Politik gegen das eigene Volk". "Dabei handelte es sich keineswegs um eine unpolitische Demonstration, wie der Anmelder vorgab", kritisierte das Theater die Aktion. "Die sechsstündige 'Mahnwache' setzte sich klar aus Teilen des rechten Milieus zusammen und verfolgte das Ziel, [...] die Freiheit der Kunst als Teil unserer demokratischen Grundrechte zu relativieren", hieß es weiter.

Besucher und Mitarbeitende von Demonstranten beleidigt

Das Theater gab zudem an, dass Kritik "jederzeit legitim" sei. Jedoch sei es nicht in Ordnung, wie es die Demonstrierenden getan haben sollen. Unter anderem soll eine Lesung (von Texten Victor Klemperers zur Sprache des Nationalsozialismus) durch lautstarke Rufe und Musik gestört und Besucher sowie Mitarbeitende des Theaters beschimpft worden sein. "Es ist nicht in Ordnung, dass unser Publikum das Gefühl haben muss, unter Polizeischutz ins Theater zu gehen", erklärte das Theater.

Autor seit Monaten im Gespräch mit Betroffenen